الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

أمام عاشور
أمام عاشور

أجرى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عملية جراحية ناجحة في العاشرة من صباح اليوم الأحد، بمستشفى مصر الدولي وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.

وغادر إمام عاشور ملعب مباراة المنتخب الوطني باكيًا متأثرًا بإصابته في الكتف بعد عرقلة من مدافع المنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليخرج بديلًا وينزل حمدي فتحي في الدقيقة 26 بدلا منه.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أنه كانت هناك مفاضلة في أن يجري اللاعب العملية الجراحية بالمنظار أو بالتدخل الجراحي، وتم الاستقرار أن يتم إجراء تدخل جراحي.

وأضاف المصدر أن وقعة إمام عاشور شبيهة بواقعة خالد عبدالفتاح ورضا سليم وهي إصابة ما بين درجة ثالثة ورابعة، ومن المتوقع أن يعود اللاعب في خلال شهرين أو 3 شهور.

إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح  اليوم الأحد. 

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني على ملعبه يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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