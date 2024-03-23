بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

أعلن النادي الأهلي، عن خضوع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لجراحة في الكتف عقب إصابته في مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا.

وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة، وكشف الجهاز الطبي لاتحاد الكرة عن إصابة اللاعب بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.