السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوي» يحدد عملية جراحية لـ أمام عاشور

أمام عاشور مع طبيب
أمام عاشور مع طبيب المنتخب

يخضع إمام عاشورلاعب  الفريق الأول بالنادي الأهلي لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد إجراء عدد من الأشعات والفحوصات الطبية في أحد المستشفيات الخاصة.

وأثبتت الأشعة إصابة إمام عاشور، بخلع ما بين مفصل الترقوة والكتف بجانب تعرضه لشرخ بسيط في هذه المنطقة وهو ما يستدعي إجراء اللاعب لجراحة عاجلة.

وحرص أحمد جاب الله  طبيب النادي الأهلي وخالد بيبو مدير الكرة على الذهاب إلى المستشفى مساء أمس للتواجد بجوار اللاعب.

وتقرر خضوع إمام عاشور للجراحة في الكتف بعد عرض حالته على الطببب الذي أجري العملية لمحمد الشناوي بعد أرسال التقارير عقب الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

ويغيب إمام عاشور لفترة تتراوح ما بين  6 إلي 8 اسابيع يعود بعدها للمشاركة فى التدريبات

وتعرض إمام، للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

الخطيب يطمئن علي أمام عاشور هاتفيا بعد إصابته

 في المقابل حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على إجراء اتصال هاتفى مع إمام عاشور لاعب فريق الكرة للاطمئنان عليه بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى.

أرسل النادي الأهلي الأشعة الأولية لأحد الخبراء الأجانب لتحديد الموقف النهائي بشأن إصابة اللاعب في الكتف.

وأظهرت الفخوصات الأولية أن الإصابة عبارة عن خلع في الكتف ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

 وكان حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏
ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ‏
وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات وكانت تضم أندية الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني وميدمايا الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

إمام عاشور إصابة محمد الشناوي الاهلى كولر منتخب مصر

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