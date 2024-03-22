عاجل.. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيوزيلندا

نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس مصر الدولية الودية.

ويشير الفحص المبدئي إلى أن اللاعب تعرض للإصابة بخلع في الكتف.

وتلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء قبل أن يلجأ للفار ويعيد احتسابها.

وعانى إمام من آلام في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة باكيًا ويشارك حمدي فتحي بدلا منه.

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أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو منتخب مصر على مجريات الأمور من البداية لكن دون أي خطورة على المرمى.

في الدقيقة السادسة، كرة عرضية من ساربريت سينج لاعب نيوزيلندا من جهة اليمين ابعدها دفاع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من ساربريت سينج إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد حمدي عن مناطق الخطورة.

كرة عرضية من ليبيراتو كاكاكي لاعب نيوزيليندا من جهة اليسار أبعدها مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 23 تلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة.

وشارك حمدي فتحي بدلا منه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء نفذها مصطفى محمد بنجاح في الشباك.

تمريرة من عمر مرموش وضعت مصطفى محمد في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ابعدها الحارس ماكس كروكومبي من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.