السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يستقبل وفد الهلال السودانى وجلسة خاصة للتنازل عن الشكوى أمام "كاف"

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

تستقبل إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وفدًا من الهلال السودانى برئاسة هشام السوباط فى الساعة الواحدة ظهر اليوم بمقر الجزيرة.

وكان الأهلى قد تلقى خطابًا من الهلال السودانى يفيد برغبة رئيس النادى ووفد مرافق له فى زيارة القلعة الحمراء.

وعبّرت إدارة الأهلى عن تقديرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادى الهلال، والتى تعكس العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين.

وكشف مصدر مسئول أنه من المقرر أن يتم خلال تلك الزيارة التوافق على التنازل عن الشكاوى المتبادلة بين الناديين والمنظورة أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بسبب أزمة مباراة ختام دور المجموعات فى النسخة الماضية لدورى أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويقوم حسام غالي بالتنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة بخصوص كل الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

غياب المصابين عن مران الأهلي اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، اليوم، إلى تدريباته بعد فترة راحة استمرت قرابة 9 أيام استعدادًا لمواجهة سيمبا المقرر لها الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال إفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفنى، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل بدء المران لشرح خطة التدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل الغيابات الكثيرة التي تحيط بالفريق نتيجة وجود 9 لاعبين مع المنتخب الأول وثنائي مع المنتخب الأوليمبي الذي يشارك حاليًا في دورة غرب آسيا الودية.

كما يغيب عن المران اللاعبون المصابون وهم آليو ديانج ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم، فيما سيخضع كل من حسين الشحات ووسام أبوعلي لفحص طبي قبل تحديد موقفيهما من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص كولر على التواصل مع الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، فور وصوله للقاهرة أمس، بهدف الاطمئنان على موقف المصابين وفرص لحاقهم بمواجهة سيمبا التنزاني.

هشام السوباط فريق الهلال السوداني الاهلى محمود الخطيب سعد شلبي

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