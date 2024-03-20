حسام غالى رئيسًا لبعثة الأهلى فى تنزانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو المجلس، لرئاسة بعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة لمدة 7 أيام بفرمان من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 29 مارس الحالي الموافق يوم الجمعة، في تنزانيا على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 5 أبريل المقبل.

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