الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

كولر
كولر

عرضت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، أسماء 4 لاعبين، لتدعيم خط دفاع الفريق فى الموسم المقبل، بعد رفضه فكرة التعاقد مع مدافعين أجانب فى الوقت الراهن، وطلبه استبدالهم بعناصر شابة، من أجل تفادى تكرار أزمة محمود متولى، لاعب الفريق، الذى تعرض لإصابات عضلية متتالية.

وعرضت اللجنة أسماء كل من: إياد العسقلانى، مدافع منتخب الشباب ونادى روستوف الروسى، وعمر فايد، مدافع فناربخشه التركى والمعار من المقاولون العرب، وسيف إمام، مدافع فاركو، بالإضافة إلى محمد إسماعيل، مدافع زد إف سى.

بدوره، كلف «كولر» التونسى ياسين الميكارى، محلل أداء الفيديو، بالتنسيق مع الجهاز المعاون، لتجهيز تقرير شامل عن الرباعى المرشح لتدعيم خط الدفاع فى الموسم الجديد.

وفى السياق ذاته، استقرت لجنة التخطيط على تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول، بعد المستوى الذى ظهر عليه مؤخرًا، فى ظل غياب زميله محمد الشناوى للإصابة، وانضمامه لمعسكر المنتخب الأول لكرة القدم فى بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وتضمن التعديل رفع التعاقد من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وتمديده لمدة موسمين إضافيين، خاصة أنه يتبقى فى عقده الحالى موسمان آخران، بخلاف الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يحصل «شوبير» على مبلغ ٨ ملايين جنيه فى الموسم الجديد، بدلًا من ٥ ملايين فقط فى الموسم الحالى، مع الموافقة على تفعيل بند إلغاء نسبة المشاركة فى عقده بنفس شروط عقده الحالى، لتحفيزه فى حالة عدم مشاركته بعد عودة زميله محمد الشناوى من الإصابة التى يعانى منها حاليًا.

محسن صالح مارسيل كولر الاهلى محمود متولى محمد الشناوي

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