مصدر بالأهلي يكشف موقف مشاركة ياسر إبراهيم أمام سيمبا التنزاني

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للأهلي النقاب حول موقف ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول من السفر برفقة بعثة القلعة الحمراء إلي تنزانيا للمشاركة أمام سيمبا.

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تأكد غيابه عن لقاء سيمبا التنزاني القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٩ من الشهر الحالي.

أضاف أن د.أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أجرى بعض الفحوصات الطبية لياسر إبراهيم تأكد من خلالها عدم التئام التمزق في العضلة الخلفية وهو ما يؤكد عدم لحاقه بمباراة سيمبا.

وأشار المصدر إلي أن الجهاز الطبي شدد على استمرار اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي الذي يستمر لمدة ٨ أسابيع من مدة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

في المقابل طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من اللاعبين الالتزام بالبرنامج الغذائي خلال أسبوع الإجازة الحالي خصوصا ان الفريق سيعود الي التدريبات قبل أيام قليلة من مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكد كولر للاعبين أن عدم الالتزام بالبرنامج الغذائي خلال فترة الإجازة ستتم مواجهته بعقوبات مالية كبيرة قد يصل إلى حد الاستبعاد من المباراة.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لمدة أسبوع عقب الخسارة من البنك برباعية في الدوري.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات والتي كانت تضم المارد الأحمر وميدياما الغاني ويانج أفريكانزالتنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.