الأهلى يسابق الزمن لتجهيز ياسر ابراهيم لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بهدف تخفيض الحمل البدني وعمل خطة لمواجهة ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

ويأمل الجهاز الطبي في تعافى ياسر إبراهيم قبل موقعة الزمالك المقرر لها 8 مارس المقبل بمدينة الرياض في نهائي كأس مصر بعد ظهور نتيجة الأشعة وإصابته بشد في العضلة الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين للتعافي من الإصابة التي لحقت به أمام ميدياما الغاني في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح أمس استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

صرف مكافآت إجادة بعد تخطي عقبة ميدياما الغاني

من ناحية أخرى قررت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بعد المجهود الكبير والفوز الذي تحقق على فريق ميدياما الغاني بهدف حسين الشحات إلى جانب تخطي الظروف الصعبة التي أحاطت بالفريق في الرحلة ما بين طقس وأجواء وإرهاق وتعطل للطائرة.

وجاء صرف المكافأة من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة بلدية المحلة لاستكمال سلسلة الانتصارات المتتالية سواء محليا أو أفريقيا.