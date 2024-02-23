الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

الأهلي يفقد جهود ياسر إبراهيم أمام يانج أفريكانز للإيقاف

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

يغيب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للايقاف.

يأتي غياب ياسر إبراهيم عن المباراة، لتراكم الإنذارات بعد حصوله على كارت أصفر في مباراة ميدياما الغاني، وهو الإنذار الثاني للاعب في دور المجموعات بعد حصوله على إنذار في مباراة يانج أفريكانز.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز، في السادسة مساء الجمعة القادمة، على استاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات دور المجموعات.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا صعبًا على نظيره ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب TNA بارك، معقل الفريق الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل، حيث يكفي انتصار أحد فريقي شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز في مواجهة الغد، ليتأكد تأهل الفريق الأحمر بشكل رسمي.

ارتفع رصيد الأهلي عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير ليودع المسابقة رسميا.

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