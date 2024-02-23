الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

الأهلي وميدياما الغاني
الأهلي وميدياما الغاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على ميدياما الغاني بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل، حيث يكفي انتصار أحد فريقي شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز في مواجهة الغد، ليتأكد تأهل الفريق الأحمر بشكل رسمي.

ارتفع رصيد الأهلي عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير ليودع المسابقة رسميًا.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

فريق ميدياما استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك الأهلي.

وأهدر الفريق الغاني أول فرصة في الدقيقة 11 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بيرناردينيو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى مصطفى شوبير بنجاح.

وأضاع حسين الشحات فرصة خطيرة في الدقيقة 12 بعد تسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 16 اختراق رائع من دانيال لوموتي من يسار منطقة الجزاء ليراوغ محمد هاني ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

مطالبات بركلة جزاء لصالح فريق ميدياما بعد تدخل من علي معلول لكن حكم المباراة باستئناف اللعب.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق فاتاو من ركلة حرة تصدى لها شوبير ببراعة.

في الدقيقة 33، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة رأسية، لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 37، هدف مؤكد ضائع بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس لوموتي الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

تمريرة من إمام عاشور إلى موديست الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من السولية إلى موديست الذي أرسلها إلى حسين الشحات ليسدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

في الدقيقة اختراق رائع من حسين الشحات إلى إمام عاشور الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء، لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 55 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق ديريك فردجور، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 60 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق حسين الشحات، لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 64 تسديدة خطيرة من تايلور داخل منطقة الجزاء وتصدي من مصطفى شوبير بثبات.

سقوط كريم نيدفيد في الدقيقة 65 للإصابة ومغادرته ملعب المباراة للعلاج.

رامي ربيعة يشارك في الدقيقة 66 بدلا من نيدفيد الذي غادر للإصابة.

كما أشرك كولر، وسام أبو علي بدلا من أنتوني موديست لتدعيم الهجوم.

فرصة هدف ضائع من ميدياما بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة تصدى لها مصطفى شوبير، لترتد إلى تايلور الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وتلقى الأهلي ضربة جديدة بعد سقوط ياسر إبراهيم في الدقيقة 71 بسبب الإصابة.

وغادر ياسر إبراهيم قبل أن يشارك أكرم توفيق بدلا منه.

كما أشرك كولر رضا سليم بدلا من حسين الشحات.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيسر عن طريق علي معلول شتتها الدفاع بنجاح.

كولر أشرك تغيير خامس بنزول كريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو في الدقيقة 83.

في الدقيقة 86 أضاع وسام أبو علي فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة بقدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

فرصة أخرى مهدرة للأهلي بعد عرضية من كريم فؤاد ورأسية من رضا سليم بعيدًا عن المرمى.

 

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