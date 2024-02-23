طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة نيدفيد وياسر إبراهيم في مباراة ميدياما

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم إصابة الثنائي ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد، والتي تعرضوا لها في مباراة ميدياما الغاني.

وحقق الأهلي، الفوز بهدف نظيف على ميدياما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات للصفحة الرسمية: "ياسر إبراهيم يعاني من آلام في العضلة الخلفية وسوف يخضع لفحص طبي".

وعن كريم نيدفيد قال: "نيدفيد تعرض لإصابة بسيطة في السمانة".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على ميدياما الغاني بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل، حيث يكفي انتصار أحد فريقي شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز في مواجهة الغد، ليتأكد تأهل الفريق الأحمر بشكل رسمي.

ارتفع رصيد الأهلي عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير ليودع المسابقة رسميا.

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