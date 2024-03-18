أسباب سفر وسام أبو على إلى الدنمارك بفرمان مارسيل كولر

غادر وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة متجهًا إلي الدنمارك في إجازة سريعة للاطمئنان علي أسرته بعد الحصول علي موافقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة علي أن يعود نهاية الإسبع الجاري قبل استأنف التدريبات يوم السبت المقبل.

وقطع وسام أبو علي شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباراتي الزمالك في نهائي كأس مصر والبنك الأهلي في الدوري.

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي أن اللاعب اقترب من المشاركة في لقاء سيمبا التنزاني وسيتم خضوعه لاختبارات طبيبة في التدريبات الجماعية بداية من الاسبوع القادم للإطئمان بشكل كبير علي حالته الطبية والفنية

وأضاف المصدر أن مشاركة وسام أبوعلي أمام سيمبا التنزاني ستكون وفقاص لرؤية المدير الفني هو صاحب القرار لكن من الناحية الطبية لن يشارك إلا وهو سيلم بنسبة 100%.

الأهلي يُنهي إجراءات السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إجراءات السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

الجدير بالذكر، أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي وتأهل المارد الأحمر إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.