الجمعة 01 مارس 2024
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رياضة

وسام أبوعلي: الفوز على يانج أفريكانز منحنا صدارة المجموعة.. وأتمنى التتويج ‏باللقب

وسام أبو علي
وسام أبو علي

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الهدف من مباراة يانج ‏أفريكانز كان الحصول على الثلاث نقاط والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏متصدرًا قمة المجموعة الرابعة، وهو أمر في غاية الأهمية.‏

وأضاف “أبو علي” في تصريحات له: حسمنا التأهل في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز، ولكن كان ‏أمامنا تحد آخر وهو تحقيق الفوز وإنهاء مرحلة المجموعات بتصدر قمة المجموعة.‏

وأشار لاعب الأهلي، إلى أن جميع المباريات التي يخوضها الأهلي صعبة، لافتًا إلى أن أداء الأهلي ‏يتطور من مباراة لأخرى.‏

وتطرق “أبوعلي” للحديث عن مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 8 مارس ‏الجاري في السعودية، مؤكدًا أنها مباراة ديربي بكل تأكيد، متمنيًا أن يكون الفوز حليف الأهلي ‏والتتويج بأول ألقابه مع الفريق الأحمر.‏

واختتم “أبوعلي” تصريحاته، بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي، مؤكدًا ثقته في دعمهم الفريق ‏في مباراة نهائي كأس مصر من خلال تواجدهم وتشجيعهم للتتويج باللقب.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وحل فريق يانج أفريكانز وصيفًا للمجموعة.‏

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