سيناريوهات كولر لمواجهة تأخر انضمام اللاعبين الدوليين قبل مواجهة سيمبا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بصفة مبدئية على السفر إلى تنزانيا يوم 27 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة فريق سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري بـ"دار السلام" في تنزانيا.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر اتفق مع إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب على أكثر من سيناريو للسفر إلى تنزانيا نظرا لضيق الوقت بسبب انضمام 12 لاعبا للمنتخبين الأول والأوليمبي، السيناريو الأول هو مشاورات مع إدارة اتحاد الكرة لتقديم البطولة الدولية الودية التى تقام بالقاهرة لتنتهي يوم 25 مارس الحالي، ويسافر الفريق إلى تنزانيا يوم 26، أو حال فشل الأمر سيغادر الفريق فجر يوم 27 مارس ولكن فى تلك الحالة ستكون هناك مشكلة كبيرة لضيق الوقت للاستعداد لتلك المباراة.

وأضاف المصدر أن خالد بيبو مدير الكرة يقود مفاوضات مكثفة مع إبراهيم حسن مدير المنتخب لتقديم البطولة 24 ساعة، خاصة مع رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة خروج أي لاعب من المعسكر قبل انتهائه رسميا.

وكان مارسيل كولر قد حصل من الجهاز المعاون له على تسجيل آخر 6 مباريات لفريق سيمبا لدراسته والتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه استعدادا لتلك المباراة المهمة.

«الشحات» يواصل برنامجه العلاجي للحاق بمباراة «سيمبا»

وفي سياق مختلف يواصل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏

ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏