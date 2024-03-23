أول تعليق من إمام عاشور عقب إصابته فى مباراة منتخب نيوزيلندا (صورة)

أعرب إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن حزنه للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته الودية أمام نيوزيلندا، في أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وقال عاشور، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الحمد لله على كل شيء.. شكرًا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد.. شكرًا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي.. الحمد لله".

وكان إمام عاشور قد غادر ملعب مباراة مصر ونيوزيلندا، مصابًا في الدقيقة 26، إثر التحام مع أحد مدافعي المنتخب النيوزيلندي، قبل أن يتم استبداله بزميله حمدي فتحي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف تفاصيل إصابة إمام عاشور، والتي تعرض لها خلال مواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر الودية.

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الفحوصات غدًا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه".

وأضاف البيان: "تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا ونظيره في النادي الأهلي".

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيوزيلندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم أمس، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسيلتقي المنتخب المصري في المباراة النهائية، التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل، الفائز من المباراة الثانية لنصف النهائي، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وتونس.