إصابة إمام عاشور.. الفترة المتوقعة للعودة إلى الملاعب

سيخضع إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، لعملية جراحية مساء اليوم بعد إصابته القوية في الكتف خلال لقاء مصر ونيوزيلندا أمس في كأس العاصمة.

ووفقًا لقناة “أون تايم سبورت”، فإن إمام سيخضع لجراحة عاجلة في الكتف في أحد المستشفيات وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهرين ونصف الشهر وثلاثة أشهر.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الأشعة اليوم، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا ونظيره في نادي الأهلي.

وتم نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس مصر الدولية الودية.

تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام نيوزيلندا

وتلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء قبل أن يلجأ لفار ويقرر احتسابها.

وعانى إمام من آلام في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة باكيًا ويشارك حمدي فتحي بدلا منه.