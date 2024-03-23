السبت 23 مارس 2024
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رياضة

عاجل.. آخر تطورات إصابة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد إجراء إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر، الجراحة العاجلة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأصيب إمام عاشور بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف ليتأكد غيابه ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه على فيس بوك "أطيب التمنيات بالشفاء العاجل للنجم إمام عاشور، يجري العملية الجراحية صباح الأحد إن شاء الله".

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.

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احمد شوبير الاهلى النجم إمام عاشور اصابة امام عاشور منتخب مصر

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