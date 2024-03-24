الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بينهم الجوكر الجديد.. 3 لاعبين قادرين على تعويض غياب إمام عاشور عن تشكيل الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أصبح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة كبيرة بعد إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وتأكد غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى 3 أشهر وهو ما وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي في ورطة كبيرة، خاصةً أن إمام هو العنصر الأهم في تشكيل المارد الأحمر خلال الوقت الراهن.

كما يعاني الأهلي من غياب أليو ديانج، وهو ما سيؤثر بالسلب على جودة لاعبي وسط المارد الأحمر.

ويبحث كولر عن إيجاد بديل للاعب وسط الأهلي، قادر على إتمام نفس مهامه في الربط بين وسط الملعب وهجوم الفريق وخلق الفرص والحلول للاعبين.

ويسلط "الدستور" الضوء على 3 لاعبين هم القادرين على تعويض غياب اللاعب عن المارد الأحمر خلال الأشهر المقبلة.

عمرو السولية

هو الاسم الأقرب وأكثر العناصر خبرة في تشكيل الفريق، ومن المتوقع مشاركته أساسيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد مارسيل كولر عليه خلال الفترة الماضية.

كريم نيدفيد

قد يلجأ مارسيل كولر للدفع بـ كريم نيدفيد في مركز لاعب الوسط المُساند هجوميًا لأداء أدوار إمام عاشور بدلا من الدفع به كبديل لمروان عطية في مركز لاعب الوسط المدافع.

نيدفيد في حال وصوله للجاهزية الفنية والفورمة الجيدة سيكون البديل الأمثل في حال غياب إمام عاشور، خاصةً أنه يجيد التكملة الهجومية وأداء الأدوار الهجومية كما ينبغي.


عمر كمال عبد الواحد

جوكر الأهلي الجديد، يمكنه أيضًا اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي المساند للطرفين سواء الطرف الأيمن أو الأيسر.

الاهلى السويسري مارسيل كولر إمام عاشور لاعب الأهلي عمر كمال عبد الواحد عمرو السولية

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