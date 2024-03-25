الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خوان لابورتا يحسم مصير 7 مواهب في برشلونة

خوان لابورتا
خوان لابورتا

يواصل نادي برشلونة الإسباني عملية تجديد دماء الفريق، من خلال رصد قائمة باللاعبين الراحلين، وأخرى بغير القابلين للبيع خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك بعدما أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قراره بالرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

7 مواهب في برشلونة غير مطروحين للبيع في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، متمسك بخدمات 7 مواهب شابة في الفريق، مُشيرة إلى أنهم غير قابلين للبيع في الصيف.

وكشفت الصحيفة في تقريرها، أن هؤلاء اللاعبين هم: لامين يامال، بيدري، جافي، أليخاندرو بالدي، باو كوبرسي، رونالد أراوخو وفيرمين لوبيز.

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا يرى أن هؤلاء اللاعبين الشباب هم بمثابة مستقبل برشلونة خلال السنوات المقبلة، نظرًا لتألقهم وقدرتهم على تطور إمكانياتهم.

يأتي ذلك في إطار محاولة نادي برشلونة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى جزء من تصريحات لابورتا، خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكد خلالها رفضه لعرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو، مقابل السماح برحيل لاعبه الشاب لامين يامال، مؤكدًا أنه يُمثل قوة للفريق مستقبلًا.

ورغم أن خوان لابورتا لم يذكر النادي الذي قدّم هذا العرض الضخم، ولكن أفادت صحيفة "ماركا" أنه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية، أن هناك سببين رئيسين وراء عدم رغبة برشلونة في بيع هؤلاء اللاعبين، الأول يتعلق بالجانب الرياضي، والثاني بالوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي الكتالوني في الفترة الحالية.

txt

لاعبو كرواتيا يستعرضون مهاراتهم فى الأهرامات قبل نهائى كأس عاصمة مصر (فيديو)

txt

حسام حسن يعرف طريق مرماهم.. ماذا فعل منتخب مصر فى مواجهته الوحيدة أمام كرواتيا؟

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.

برشلونة لابورتا خوان لابورتا الميركاتو الصيفي تشافي لامين يامال بيدري

مواد متعلقة

كيليان مبابي يلمح إلى اقترابه من ريال مدريد

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

أتلتيكو مدريد يُخطط لبيع جواو فيليكس.. وبرشلونة يترقب

يوفنتوس يزاحم برشلونة على ضم جرينوود من مانشستر يونايتد

ألفونسو ديفيز يُعلق على تأهل كندا إلى كوبا أمريكا ومواجهة الأرجنتين المقبلة

ماذا قالت صحف تونس عن هزيمة منتخبها أمام كرواتيا فى كأس عاصمة مصر الودية؟

مواعيد مباريات اليوم 14 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

عرض خيالى من الدورى السعودى لضم ليفاندوفسكى نجم برشلونة

الأكثر قراءة

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

سفير إيطاليا بالقاهرة: زيارة "ميلونى" مصر علامة فارقة فى العلاقات

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ