خوان لابورتا يحسم مصير 7 مواهب في برشلونة

يواصل نادي برشلونة الإسباني عملية تجديد دماء الفريق، من خلال رصد قائمة باللاعبين الراحلين، وأخرى بغير القابلين للبيع خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك بعدما أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قراره بالرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

7 مواهب في برشلونة غير مطروحين للبيع في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، متمسك بخدمات 7 مواهب شابة في الفريق، مُشيرة إلى أنهم غير قابلين للبيع في الصيف.

وكشفت الصحيفة في تقريرها، أن هؤلاء اللاعبين هم: لامين يامال، بيدري، جافي، أليخاندرو بالدي، باو كوبرسي، رونالد أراوخو وفيرمين لوبيز.

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا يرى أن هؤلاء اللاعبين الشباب هم بمثابة مستقبل برشلونة خلال السنوات المقبلة، نظرًا لتألقهم وقدرتهم على تطور إمكانياتهم.

يأتي ذلك في إطار محاولة نادي برشلونة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى جزء من تصريحات لابورتا، خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكد خلالها رفضه لعرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو، مقابل السماح برحيل لاعبه الشاب لامين يامال، مؤكدًا أنه يُمثل قوة للفريق مستقبلًا.

ورغم أن خوان لابورتا لم يذكر النادي الذي قدّم هذا العرض الضخم، ولكن أفادت صحيفة "ماركا" أنه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية، أن هناك سببين رئيسين وراء عدم رغبة برشلونة في بيع هؤلاء اللاعبين، الأول يتعلق بالجانب الرياضي، والثاني بالوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي الكتالوني في الفترة الحالية.

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.