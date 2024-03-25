لاعبو كرواتيا يستعرضون مهاراتهم فى الأهرامات قبل نهائى كأس عاصمة مصر (فيديو)

استعرض لاعبو منتخب كرواتيا وعلى رأسهم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وقائد الفريق، مهاراتهم خلال زيارتهم للأهرامات في جولتهم للتعرف على المعالم السياحية والآثرية في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على فيس بوك، مقطع فيديو قصير يظهر فيه مودريتش وبعض زملائه من المنتخب الكرواتي، وهم يستعرضون مهاراتهم بالكرة وخلفهم الأهرامات.

ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث يواجه منتخبنا الوطني في النهائي الثلاثاء المقبل.

وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الدولية الودية بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، بينما تفوق منتخب كرواتيا على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.