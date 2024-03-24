كأس عاصمة مصر.. حسام حسن يكشف سبب مغادرة أحمد حجازى معسكر الفراعنة

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سبب مغادرة أحمد حجازي مدافع الفراعنة وفريق اتحاد جدة السعودي، معسكر الفريق الوطني قبل مباراة كرواتيا.

وتقام مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كرواتيا: "هناك ظروف أسرية صعبة تسببت في استبعاد أحمد حجازي لاعب الفريق من قائمة الفراعنة، وفي حال تحسنت ظروفه سيتواجد بصورة طبيعية في مباراة كرواتيا".

وأضاف: "كنت مُصرًا على المشاركة في البطولة بسبب قوة المنتخبات المشاركة، المباراة أمام نيوزيلندا كانت صعبة لكننا نجحنا في النهاية في الفوز بالمباراة".

وتابع: "كرواتيا منتخب كبير، ثالث العالم وإن شاء الله تكون استفادة كبيرة للمنتخب بالفوز بالبطولة بشكل كامل".

وواصل: "نحترم كل الإيجابيات والقوة الموجودة في منتخب كرواتيا، أي منتخب في العالم مهما كان قوته، نقوم بدراسته بشكل كامل، وقراءة مفاتيح القوة والضعف الخاص به".

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