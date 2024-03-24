الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

كأس عاصمة مصر

حسام حسن: جاهزون لمواجهة كرواتيا فى النهائى

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أهمية مواجهة الفراعنة أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الودية، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، في مؤتمر صحفي لمباراة مصر وكرواتيا: "راضٍ عن أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا والفوز بهدف نظيف".

وأضاف "مباراة كرواتيا ستكون صعبة لامتلاك الفريق لاعبين في أقوى أندية العالم مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي".

وشدد على أن بطولة كأس عاصمة مصر لديها العديد من المكاسب المفيدة للفريق الوطني في البطولة.

وتقام مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل.

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