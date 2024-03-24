بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على بديل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والفراعنة في تشكيل الفريق خلال مباراة كرواتيا.

ويلتقي منتخب مصر مع كرواتيا في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على حمدي فتحي في خط الوسط بدلًا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة خلال مباراة نيوزيلندا في افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضي.

وسيتواجد حمدي فتحي بجوار مروان عطية الذي قدم أداءًا مميزًا أمام نيوزيلندا وحصد جائزة رجل المباراة بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة.

اقرأ أيضا

منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر