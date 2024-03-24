الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

إمام عاشور
إمام عاشور

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على بديل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والفراعنة في تشكيل الفريق خلال مباراة كرواتيا.

ويلتقي منتخب مصر مع كرواتيا في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على حمدي فتحي في خط الوسط بدلًا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة خلال مباراة نيوزيلندا في افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضي.

وسيتواجد حمدي فتحي بجوار مروان عطية الذي قدم أداءًا مميزًا أمام نيوزيلندا وحصد جائزة رجل المباراة بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة.

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