حسام حسن يستقر على خطة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

استقرّ حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على الطريقة التى سيواجه بها منتخب كرواتيا بعد غدا الثلاثاء فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر فى المباراة التى ستقام فى العاشرة من مساء الثلاثاء على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويواصل الفراعنة تدريباتهم مساء اليوم، استعداد.لمواجهة كرواتيا بعد غدا فى محاولة من جانب الجهاز الفنى للفراعنة لخسم كل الأمور المتعلقة بخطة المباراة، والاستعداد النفسى لمواجهة كرواتيا ثالث العالم واحد المنتخبات الكبرى صاحبة المدارس الكروية العريقة التى تعتمد بشكل أساسى على الأستحواذ والسيطرة على مجريات الامور بشكل جماعى يقترب إلى حد كبير من الديناميكية .

حرص التوأم حسن على متابعة مباراة كرواتيا وتونس التى من مقصورة استاد القاهرة لدراسة المنتخبين بشكل دقيق بهدف وضع الخطة المناسبة، التى تساعد لاعبى الفراعنة على تحقيق الهدف من مباراة النهائى بالفوز على المنافس وتحقيق اللقب، حتى تكون هذه البطولة الودية بمثابة الانطلاقة الحقيقية للفراعنة فى عهد الجهاز الفنى الوطنى بقيادة العميد .

واتفق حسام حسن مع باقى أفراد جهازه المعاون على خطة مباراة النهائى أمام كرواتيا التى فازت على تونس بضربات الجزاء الترجيحية، والتى تعتمد على غلق المساحات بشكل منظم فى الدفاع والاعتماد على الهجوم الخاطف والمرتدات من خلال سرعات الثنائى محمود حسن تريزيجية وعمر مرموش .

ولجأ العميد لهذه الطريقة بهدف التغلب على مهارة لاعبى منتخب كرواتيا وجماعيتهم فى الاداء التى تصعب على أى فريق منافستهم فى عملية الأستحواذ على الكرة، حيث يتمتع الكروات بقدرتهم على امتلاك الكرة ونقلها بشكل جماعى يحتاج لتضييق المساعات وحصر اللعب فى أقل مساحة كن الملعب للتغلب على مهارتهم فى التمرير والاختراق.