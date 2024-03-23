حسام حسن: عودة الروح هى المكسب الحقيقى أمام نيوزيلندا

رفض حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، منح لاعبى «الفراعنة» راحة سلبية عقب الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، فى بطولة «كأس عاصمة مصر»، والتأهل إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب «استاد مصر» فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وواصل منتخب مصر تدريباته، أمس السبت، من أجل الاستعداد الجيد للمباراة النهائية، وسط رغبة حسام حسن فى تحقيق الفوز، وحصد لقب بطولة «كأس عاصمة مصر» فى نسختها الأولى، خاصة أن هذا يسهم فى تحسين التصنيف الدولى لـ«الفراعنة»، بعد اعتماد البطولة من قبل «فيفا».

وحدد مدرب المنتخب الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام نيوزيلندا، بهدف تصحيحها قبل خوض النهائى، والتى تركزت فى بعض القصور بوسط الملعب، خاصة عند فقدان الكرة.

ورغم الأداء المتواضع للاعبى منتخب مصر فى بعض فترات المباراة، اعتبر حسام حسن أن الفوز هو المكسب الرئيسى، فى بداية حقبة الجهاز الفنى الجديد بقيادته، فضلًا عن عودة الروح للاعبين داخل الملعب، وحماسهم الشديد طوال الـ٩٠ دقيقة.

وأشاد «حسن» بالتزام اللاعبين وحرصهم على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، خاصة فيما يتعلق بالواجبات الدفاعية لكل لاعب، وهو ما اتضح فى أداء الثلاثى الهجومى: عمر مرموش ومحمود حسن «تريزيجيه» ومصطفى محمد لهذه الواجبات، معتبرًا أن هذا ما كان يفتقده المنتخب خلال الفترة الماضية، ما تسبب فى اهتزاز مرماه بأهداف كثيرة فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

ووعد المدير الفنى للمنتخب بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور، فى ظل الأداء الجماعى المنظم الذى ظهر عليه اللاعبون أمام نيوزيلندا، رغم كونها المباراة الأولى.

فى شأن متصل، غادر إمام عاشور، لاعب وسط الأهلى، معسكر المنتخب، بعد تعرضه للإصابة أمام نيوزيلندا، وخضوعه لأشعة طبية أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وخضع «عاشور» لعملية جراحية فى أحد المستشفيات الخاصة، مساء أمس السبت، بعد التنسيق بين المنتخب والنادى الأهلى، لسرعة عودته للمشاركة مع «المارد الأحمر» فى باقى مباريات الموسم الجارى. ومن المنتظر أن يغيب إمام عاشور عن الأهلى لمدة ٣ أشهر، وهى نفس الفترة التى غابها رضا سليم، الجناح المغربى، عن الفريق، بعد تعرضه لنفس الإصابة.

وتأتى مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى بطولة «كأس عاصمة مصر» استعدادًا لاستئناف مشواره فى تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦، بمواجهة بوركينا فاسو فى القاهرة، يوم ٦ يونيو المقبل، ثم خارج أرضه أمام غينيا بيساو، يوم ١٠ من نفس الشهر.