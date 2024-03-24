الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا قالت صحف تونس عن هزيمة منتخبها أمام كرواتيا فى كأس عاصمة مصر الودية؟

منتخب تونس وكرواتيا
منتخب تونس وكرواتيا

سلطت الصحف التونسية الضوء على هزيمة نسور قرطاج أمام كرواتيا في كأس عاصمة مصر الودية.

وكان منتخب تونس قد خسر أمام كرواتيا بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "القاهرة الدولي"، في كأس عاصمة مصر الودية في العاصمة الإدارة الجديدة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

صحف تونس تبرز الهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح

وكانت البداية مع صحيفة "الصباح نيوز"، التي عنونت "دورة القاهرة الودية: منتخب تونس يفشل في بلوغ النهائي".

وأضافت الصحيفة: "فشل المنتخب الوطني التونسي في بلوغ نهائي دورة القاهرة الدولية الودية وذلك بعد هزيمته ضد كرواتيا بضربات الجزاء 5-4 عقب التعادل السلبي".

صحيفة "الصباح نيوز"

فيما خرجت صحيفة "الشروق"، بعنوان "تونس تنهزم أمام كرواتيا بركلات الترجيح".

وأضافت: "المنتخب الكرواتي يُحقق فوزًا ثمينًا على تونس بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبيًا في دورة القاهرة الدولية الودية 2024".

صحيفة "الشروق"

 

واتفقت صحيفة "الصريح" مع نظيرتها السابقة في العنوان ذاته "تونس تنهزم أمام كرواتيا بركلات الترجيح".

وأضافت: "المنتخب التونسي يخسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح في نصف نهائي منافسات الدورة الرباعية الدولية".

صحيفة "الصريح"

أما صحيفة "الجمهورية" فقد عنونت "كرواتيا تهزم تونس بركلات الترجيح.. وتضرب موعدًا مع مصر في النهائي".

وأضافت الصحيفة: "الحظ يبتسم لمنتخب كرواتيا الذي فاز على منافسه التونسي بركلات الترجيح، في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الإدارية الجديدة".

صحيفة "الجمهورية"

ولم تختلف إذاعة موزاييك" عن البقية، إذ عنونت "تونس تنهزم بركلات الترجيح أمام كرواتيا".

وأضافت: "انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام نظيره الكرواتي بضربات الجزاء الترجيحية 4-5 بعد التعادل السلبي، ليضرب موعدًا مع منتخب نيوزيلندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الدورة الودية".

إذاعة موزاييك"

 

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موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر الودية

وبناءً عليه، يلتقي منتخب تونس نظيره نيوزيلندا، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الدورة الودية.

بينما يلتقي منتخب مصر الأول، تحت قيادة المدرب حسام حسن، نظيره كرواتيا وديًا في نهائي كأس العاصمة، يوم 26 مارس المقبل.

وتستضيف مصر الدورة الودية، بمشاركة منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بدلًا من دولة الإمارات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تونس كرواتيا الصحف التونسية كأس عاصمة مصر الودية كأس العاصمة

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