الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عرض خيالى من الدورى السعودى لضم ليفاندوفسكى نجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

تلقى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لمواصلة حدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

ويُعد روبرت ليفاندوفسكي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الدورى السعودى يستهدف ضم ليفاندوفسكى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف المقبل، بعد تألقه مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أحد الأندية السعودية قدّم عرضًا بأكثر من 100 مليون يورو في الموسم الواحد، من أجل الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، دون الكشف عن اسم النادي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى رغبة روبرت ليفاندوفسكي في البقاء مع فريقه برشلونة، رغم العرض الخيالي المُقدم من الدوري السعودي لضمه.

في المقابل، يُخطط نادي برشلونة لدراسة كل العروض بشكل جيد، في ظل سعيه لحل أزماته المالية والاستفادة من بيع بعض لاعبيه في الصيف المقبل.

وتستهدف الأندية السعودية ضم العديد من نجوم أوروبا، إذ أشارت التقارير الصحفية إلى رغبة نادي الهلال في الحصول على خدمات النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة.

يذكر أن المهاجم البولندي، صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 50 مليون يورو.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسبانى

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.

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