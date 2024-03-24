لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراتى الزمالك والبلدية والأهلى وفيوتشر فى الدورى

قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.

الزمالك يجدد المفاوضات مع مابولولو

جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع الأنجولي مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري لضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وسط البحث عن مهاجم مميز لسد النقص الذي يعانيه الفريق في خط الهجوم خلال الفترة الحالية وعدم وجود لاعبين سوبر قادرين على حل الأزمة الهجومية.

واستقر مسئولو الزمالك على القيام بغربلة كاملة في خط هجوم الفريق في الموسم المقبل مع فتح الباب لرحيل الثنائي سامسون وسيف الدين الجزيري بسبب عدم تركهما بصمة مع الفريق في الموسم الجاري وعدم تشكيل إضافة قوية على خط هجوم الزمالك.

ويعتبر مابولولو على رأس أولويات إدارة الزمالك لعدة أسباب وعلى رأسها تواجده في الدوري المصري منذ فترة طويلة وانسجامه مع اللاعبين بجانب مهارته وخبراته وتألقه مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.