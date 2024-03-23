بعد صليبي الموسم الماضي.. لعنة إصابات "الكتف" كابوس يطارد الأهلي

صارت إصابات "الكتف"، كابوس يطارد لاعبي الأهلي هذا الموسم بعد أن تسببت في إبعاد 3 لاعبين من نجوم الفريق عن المشاركة خلال هذا الموسم.

ما يحدث هذا الموسم يعيد إلى الأذهان ما حدث الموسم الماضي بعد إصابة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي وغيابهما حتى نهاية الموسم الماضي عن المارد الأحمر.

وانضم إمام عاشور إلى ضحايا إصابات خلع الكتف بعد الثنائي رضا سليم ومحمد الشناوي.

لاعب وسط الأهلي عانى من الإصابة بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مشاركته في مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وتأكد غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى ٣ أشهر عن صفوف الأهلي.

وكان رضا سليم قد عانى من الإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في نوفمبر الماضي وغاب عن الفريق حتى فبراير الماضي، قبل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

كما عانى محمد الشناوي من الإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة مصر والرأس الأخضر في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ومازال يواصل برنامجه التأهيلي قبل العودة لصفوف المارد الأحمر.

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