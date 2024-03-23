الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وذلك قبل انطلاق المران. 

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل حسين الشحات، لاعب الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش المران الجماعي بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطني.

وأدى وسام أبو علي تدريبات بدنية متنوعة في الجيم والملعب منفردًا، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

وبدأ أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التدريبي المحدد له بعد جراحة الركبة التي خضع لها مؤخرًا. 

وقاد كولر اللاعبين في مران فني متنوع، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني على ملعبه يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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