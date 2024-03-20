تقارير: أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكى

يحظى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني باهتمام من أتلتيكو مدريد الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع برشلونة يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن الوضع الاقتصادي المعقد لـ برشلونة قد يجبرهم على التخلص من ليفاندوفسكي في الصيف مقابل عرض جيد، على الرغم من عدم تفكيرهم في هذا الخيار في الوقت الحالي بعد اختياره قائدًا للمشروع الجديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، حيث يبحثون عن لاعب رقم 9 لتدعيم الفريق، بعد تذبذب نتائج الفريق الموسم الحالي وآخرها الهزيمة القاسية بثلاثية أمام برشلونة في الدوري.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد يعد التعاقد مع ليفاندوفسكي وضمه لقائمة مهاجمي الفريق، من شأنه أن يعيد الفريق للتنافس على البطولات.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي سجل 20 هدفًا لـ برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف عام 2022 مقابل 50 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونخ.