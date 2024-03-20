الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكى

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ

يحظى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني باهتمام من أتلتيكو مدريد الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع برشلونة يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن الوضع الاقتصادي المعقد لـ برشلونة قد يجبرهم على التخلص من ليفاندوفسكي في الصيف مقابل عرض جيد، على الرغم من عدم تفكيرهم في هذا الخيار في الوقت الحالي بعد اختياره قائدًا للمشروع الجديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، حيث يبحثون عن لاعب رقم 9 لتدعيم الفريق، بعد تذبذب نتائج الفريق الموسم الحالي وآخرها الهزيمة القاسية بثلاثية أمام برشلونة في الدوري.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد يعد التعاقد مع ليفاندوفسكي وضمه لقائمة مهاجمي الفريق، من شأنه أن يعيد الفريق للتنافس على البطولات.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي سجل 20 هدفًا لـ برشلونة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف عام 2022 مقابل 50 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونخ.

روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكى بايرن ميونخ اتلتيكو مدريد سبورت

مواد متعلقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة تيبو كورتوا وتقارير ترصد مدة غيابه

"ليفربول" مهتم بالتعاقد معه.. عمر مرموش: "اللعب مع صلاح شرف كبير"

بايرن ميونخ يقدم عرضًا أخيرًا لـ"ألفونسو ديفيز" لتجديد عقده

تقارير: لوس أنجلوس يفاوض أوليفييه جيرو لضمه فى الصيف

قرعة نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.. مانشستر سيتى يصطدم بـ تشيلسى

مانشستر يونايتد يقصي ليفربول ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أشواط إضافية.. مانشستر يونايتد يفرض التعادل على ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزى: صلاح يتقدم لليفربول على مان يونايتد فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

عاجل.. بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251