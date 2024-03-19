"ليفربول" مهتم بالتعاقد معه.. عمر مرموش: "اللعب مع صلاح شرف كبير"

عبر المحترف المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن سعادته باللعب بجوار محمد صلاح جناح ليفربول، مؤكدًا أنه يحاول دائمًا التعلم منه.

وقال مرموش في تصريحات لحساب الدوري الألماني على موقع فيس بوك: "اللعب مع محمد صلاح؟ إنه شرف كبير، يجعلني سعيدًا جدًا عندما أكون في المنتخب الوطني واللعب مع أحد أفضل اللاعبين في العالم، التعلم منه في المباراة ليس داخل الملعب فقط، ولكن خارجه أيضًا".

وتابع: "بالنسبة لي وللفريق، هو بمثابة أخ أكبر.. بالنسبة لي تحديدًا دائمًا أحاول التحدث معه، للاستفادة من خبراته وفي المباريات وكيف أتطور.. اللعب معه شعور رائع جدًا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، أكدت اهتمام ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع عمر مرموش.