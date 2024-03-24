الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حمزة والدبيس يغادران معسكر المنتخب الأولمبى للانضمام للأهلى

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

قرر  محمد بركات، عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي مغادرة حمزة علاء حارس المرمى وكريم الدبيس، معسكر المنتخب الأولمبي بمدينة الإحساء السعودية؛ للانضمام إلى فريق الكرة الأول بالأهلى للمشاركة فى مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل فى ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقي.

وجاء قرار محمد بركات بعد جلسة عقدها مع البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عرض خلالها الظروف الصعبة التى تواجه الأهلى قبل مباراته المهمة ومعاناة بطل مصر من غيابات كثيرة ونقص عددى فى صفوفه.

واقتنع ميكالى بوجهة نظر بركات وتقرر  سفر لاعبي الأهلى تقديرا  للمهمة الوطنية التى تنتظر الفريق أمام سيمبا، باعتباره سفيرا لمصر بالبطولة القارية، إضافة إلى تعزيز علاقة التعاون المتبادل بين المنتخب الأولمبي والأهلى، خاصة وأن الأهلى لا يتأخر فى دعم المنتخب الأولمبي.

 وتمنى ميكالى التوفيق للأهلى فى مباراته المقبلة هو وكل الأندية المصرية التى تمثل مصر فى البطولات الخارجية.

ويغادر حمزة علاء والدبيس صباح اليوم فى طريقهما إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الأهلى المقرر سفره يوم الأربعاء إلى تنزانيا

ويلتقي المنتخب الأولمبي نظيره السعودى يوم الثلاثاء المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث وتحدي صاحب برونزية بطولة غرب آسيا المقامة بالإحساء.

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