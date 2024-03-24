كأس عاصمة مصر.. كرواتيا تهزم تونس بركلات الترجيح وتضرب موعدًا مع الفراعنة في النهائي

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس عاصمة مصر لمواجهة المنتخب الوطني عقب الفوز على تونس بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة كرواتيا وتونس في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيطر لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات الأمور في الشوط الأول لكن بدون أي خطورة بينما اعتمد الفريق التونسي على الهجمات المرتدة.

وسجل حمزة الجلاصي هدفا لصالح الفريق التونسي قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني أهدر الفريقان العديد من الفرص لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويتجه الفريقان لركلات الجزاء.

ونجح الفريق الكرواتي في التفوق بركلات الترجيح رغم تألق أيمن دحمان حارس مرمى منتخب تونس.

وجاء تشكيل تونس على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة.