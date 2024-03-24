الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كأس عاصمة مصر.. كرواتيا تهزم تونس بركلات الترجيح وتضرب موعدًا مع الفراعنة في النهائي

تونس وكرواتيا
تونس وكرواتيا

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس عاصمة مصر لمواجهة المنتخب الوطني عقب الفوز على تونس بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة كرواتيا وتونس في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيطر لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات الأمور في الشوط الأول لكن بدون أي خطورة بينما اعتمد الفريق التونسي على الهجمات المرتدة.

وسجل حمزة الجلاصي هدفا لصالح الفريق التونسي قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني أهدر الفريقان العديد من الفرص لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويتجه الفريقان لركلات الجزاء.

ونجح الفريق الكرواتي في التفوق بركلات الترجيح رغم تألق أيمن دحمان حارس مرمى منتخب تونس.

وجاء تشكيل تونس على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة.

منتخب كرواتيا منتخب تونس مباراة تونس وكرواتيا كأس عاصمة مصر تعادل سلبي

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر.. ضربات الترجيح تحسم الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

كأس عاصمة مصر.. ضربات الترجيح تحسم الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟