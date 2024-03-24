كيليان مبابي يلمح إلى اقترابه من ريال مدريد

يتواصل الجدل، بشأن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في ظل اقترابه من الرحيل في الصيف المقبل.

تقارير صحفية: كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

تصريح جديد يُقرّب كيليان مبابي من ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته قناة "تليفوت" الفرنسية، فإن مبابي أدلى بتصريحات جديدة مُثيرة، تؤكد اقترابه من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

ونشرت القناة الفرنسة، تصريحات مبابي، قائلًا: "مستقبلي؟ أنا هادئ جدًا بشأن هذا الأمر، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، وأوضح: "الجميع سيعلم مصيري قبل انطلاق بطولة يورو 2024".

مسؤولو باريس سان جيرمان لم يعودوا يتحدثون بشأن مستقبلي في الوقت الحالي

وأضاف: "لم يعد يتحدث معي مسئولي باريس سان جيرمان بشأن مستقبلي في الوقت الحالي".

وشدد: "الآن أن مستعد ومتحمس للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة يورو، وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة".

مجموعة منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات هولندا والنمسا، بالإضافة إلى منتخب رابع سيتم تحديده لاحقًا من خلال نتائج الملحق.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة 17 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى يوم 14 يوليو المقبلين.

يذكر أن منتخب فرنسا قد خسر أمام ألمانيا بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت.