الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ما زال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد يقترب من ضم كيليان مبابي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، تحدث عن صفقة انضمام كيليان مبابي إلى الغريم ريال مدريد.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن صفقة انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد قد اكتملت تقريبًا بين الطرفين، بعدما اتفقا حول حقوق الصورة ومكافأة الانتقال.

وأضاف "رومانو" أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع من ريال مدريد، على أن يتقاضى راتبًا في مستوى راتبي لاعبي الفريق، مثل: جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

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المدير الرياضي لبرشلونة يحذر ريال مدريد من صفقة مبابي

وأشار "رومانو" إلى تصريحات ديكو، التي أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية، قائلًا "مبابي إلى ريال مدريد؟.. لا يوجد نقاش، إنه لاعب مميز وحاسم، ويسجل الكثير من الأهداف".

وتابع: "إذا انضم إلى ريال مدريد، فسيكونون أقوى بالتأكيد، لكن سيتعين عليهم حل بعض المشاكل التكتيكية لأن هذا مهم جدًا".

ونوّه ديكو، في تصريحاته، إلى أزمة المركز الذي سيتواجد فيه مبابي مع ريال مدريد، مثلما أفادت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، حيث من المتوقع أن يُشارك اللاعب في مركز رأس حربة صريح (9)، على أن يستمر فينيسيوس جونيور في مركزه المفضل كجناح أو مهاجم ثان خلف اللاعب الفرنسي.

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