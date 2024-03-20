بعد الاستئناف.. الإفراج المشروط لـ"داني ألفيس" بكفالة مليون يورو

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن آخر تطورات قضية النجم البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق برشلونة السابق، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بإقليم كتالونيا.

داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة.

وبناءً عليه، تم حبس ألفيس لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الإفراج المشروط لـ داني ألفيس بكفالة مليون يورو

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فإنه تم الإفراج عن داني ألفيس، صباح اليوم الأربعاء، بكفالة قدرها مليون يورو.

يأتي ذلك بعدما قامت إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس، بالاستئناف على الحكم خلال جلسة استماع عُقِدت، أمس الثلاثاء.

وبناءً عليه، تم الإفراج عن داني ألفيس بشروط، وذلك لحين إصدار الحكم النهائي من محكمة برشلونة.

الإفراج عن داني ألفيس بكفالة مليون يورو

شروط الإفراج عن داني ألفيس

وأشارت وكالة "رويترز" في تقريرها، إلى شروط الإفراج عن داني ألفيس، وذلك كالآتي:

1- تسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي.

2- البقاء في إسبانيا وعدم الخروج من البلاد.

3- الموافقة على حضور جلسات المحكمة أسبوعيًا.

4- تنفيذ أمر بعدم اقترابه بمسافة 1000 متر من ضحيته أو منزلها أو مكان عملها أو أي مكان آخر تتردد عليه.

وأكدت الوكالة، أن الدفاع والفريق القانوني للضحية لديهم مهلة لمدة 3 أيام، من أجل الاستئناف على الحكم الصادر اليوم، بالإفراج عن ألفيس.

وكان داني ألفيس، صاحب الـ40 عامًا، أحد نجوم منتخب البرازيل، وسبق له اللعب في أندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتوّج بالعديد من الألقاب رفقة الأندية.

وعلى الصعيد الدولي، فقد توّج داني ألفيس رفقة منتخب البرازيل بلقب بطولة كوبا أمريكا مرتين في عامي 2007 و2019، وكأس القارات في عامي 2009 و2013، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو 2020.