رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد مدافعه تاكيهيرو تومياسو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع الفريق.

وكان المدافع الياباني، صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2021، قادمًا من بولونيا الإيطالي، مقابل 18.6 مليون يورو.

أرسنال يعلن تجديد عقد مدافعه تاكيهيرو تومياسو

وأصدر نادي أرسنال بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله تجديد عقد مدافعه تاكيهيرو تومياسو، وتوقيعه على عقد طويل الأمد، دون الإفصاح عن مدته بشكل محدد.

ولكن وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن العقد الجديد يمتد حتى عام 2026، أي لمدة موسمين إضافيين.

ويُعد تاكيهيرو تومياسو المداقع الثاني الذي يوّقع على عقد طويل الأمد مع أرسنال، بعد زميله بن وايت.

وشارك تومياسو في 20 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الحالي، وسجل خلالهم هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، وتوّج مع الجانرز حتى الآن بلقب كأس الدرع الخيرية في بداية الموسم الحالي.

أول تعليق من أرتيتا بعد تجديد عقد تاكيهيرو تومياسو مع أرسنال

ونشر الموقع الرسمي لنادي أرسنال، تصريحات المدرب ميكيل أرتيتا، قائلًا: "تاكيهيرو تومياسو لاعب رائع للغاية، ويتدرب بشكل جيد مع الفريق".

وتابع: "يتميّز بإصراره على التطوير من مستواه والتزامه تجاه الفريق لتقديم أفضل ما لديه".

وأكد: "ما يقدمه سواء في التدريبات والمباريات أمر مثير للإعجاب، إنه لاعب مميز حقًا".

واختتم أرتيتا تصريحاته، قائلًا: "سعداء لتجديد عقد تومياسو، ونتطلع لمواصلة العمل معه خلال السنوات المقبلة".

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي، في قمة نارية ستُقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 مارس، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، متفوقًا على ليفربول صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.