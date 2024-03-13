الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد مباريات الجولة الـ28

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يتابع الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في مصر والعالم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” حيث يشهد الموسم الحالي للدوري الإنجليزي صراعًا شديدًا على القمة بين ثلاثة فرق وهم أرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي حيث يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما يبذل مانشستر سيتي مجهود كبير لإستعادة الصدارة والمنافسة على اللقب بإعتباره أنه حامله. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق نقاط
1أرسنال2820447024+4664
2ليفربول2819726526+3964
3مانشستر سيتي2819636328+3563
4أستون فيلا2817475941+1855
5توتنهام 2716565939+2053
6مانشستر يونايتد28152113939047
7وست هام 2812794549-443
8برايتون 2811985044+642
9وولفرهامبتون 28125114244-241
10نيوكاسل يونايتد28124125948+1140
11تشيلسي27116104745+239
12فولهام28105134044-435
13بورنموث 2788113749-1232
14كريستال بالاس2878133348-1529
15برينتفورد2875164052-1226
16إيفرتون2887132939-1025
17نوتينغهام فورست2866163450-1624
18لوتون تاون2756163855-1721
19بيرنلي2835202766-3914
20شيفيلد يونايتد2835202474-5014

 

 

 

صراع في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويخوض كل من إيفرتون ونوتينغهام فورست ولوتون تاون صراعًا شديدا من أجل البقاء في دوري الأضواء، حيث يسعى كل فريق لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ترتيب الدورى الانجليزى البريميرليج ارسنال ليفربول مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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