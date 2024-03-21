الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب الأولمبى يهزم الإمارات بهدف فى بطولة غرب آسيا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزًا صعبًا على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.

وتقام بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 20 وحتى 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات "مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند، وأستراليا".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي من خلال تلك البطولة الودية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وسجل بلال مظهر هدف المنتخب الأولمبي الوحيد في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد مراوغته لمدافع الإمارات قبل أن يسدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس.

وكانت قرعة الأولمبياد قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي ضمت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان ووصيف القارة الآسيوية.

المنتخب الأوليمبي منتخب الامارات مباراة مصر والإمارات بطولة غرب آسيا بلال مظهر

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