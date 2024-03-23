السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لابورتا: علاقتنا مع ريال مدريد ليست جيدة.. وضم هالاند تشويه لـ"برشلونة"

خوان لابورتا
خوان لابورتا

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن قناة ريال مدريد الرسمية وانتقادها للحكام وعلاقته مع إدارة النادي، بجانب موقفه من التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وشرعت قناة ريال مدريد الرسمية في شد هجوم قوي ضد الحكام وانتقاد قراراتهم، من خلال نشر العديد من التقارير المصورة لأخطائهم في المباريات، بجانب انتقاد الحكام قبل المباريات التي يكون طرفها ريال مدريد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 

لابورتا يتحدث عن موقفه تجاه انتقاد ريال مدريد للحكام

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حوارها مع خوان لابورتا، قائلًا: "بالتأكيد إنه أمر غير صائب ومُخزٍ للغاية، أشعر بالغضب بسبب ما يفعلونه".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب على المسئولين التدخل لحل هذا الأمر، في ظل محاولاتهم للتأثير على الحكام في كل جولة".

وتابع: "لقد تحدثت مع بعض المسئولين عن هذا الأمر، وهم يدرسون الموقف جيدًا".

وتساءل مستنكرًا: "تخيل لو برشلونة هو مَنْ قام بذلك؟، لتمت معاقبتنا بالتأكيد".

وواصل: "أعتقد أن ريال مدريد يستحق عقوبة مثالية على ما يفعلونه؛ لأنه قد يؤثر على نزاهة المسابقة".

لابورتا يكشف عن علاقته مع إدارة ريال مدريد

وبسؤاله عن علاقة إدارة برشلونة بنظيرتها في ريال مدريد، قال لابورتا: "ليست جيدة، خاصة بعد موقفهم بشأن قضية نيجريرا".

وكان ريال مدريد قد انضم إلى الشكوى التي تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، باتهامهم بمنح رشوى لشركة مملوكة لـ"نيجريرا"، بين عامي 2016 و2018، مقابل الحصول على خدمات استشارية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ولكن حتى الآن ورغم التسريبات، لم يتم إثبات أي شيء ضد نادي برشلونة.

واستمر: "لقد طلب ريال مدريد أن يكون هناك تحقيق في القضية، رغم عدم وجود أي دليل ولن يكون، لم يتم إثبات أي شيء ضدنا؛ لأن كل ما حدث أننا طلبنا استشارة فنية".

وشدد: "ريال مدريد يحاول اتهامنا بالتأثير على الحكم، والعكس هو الصحيح".

وبسؤاله عن مدى تأثير ذلك على مشروع دوري السوبر الأوروبي، أجاب لابورتا: "إنه أمر مختلف، هذا المشروع اقتصادي، من شأنه أن يمنحنا ملايين كثيرة في حال انطلاقها، أعتقد أنها ستبدأ في عام 2025 وستكون مسابقة جذابة للغاية للجميع".

txt

ريال مدريد يُخطط لتجديد عقد الحارس أندريه لونين

txt

كوبارسى يُحطم الرقم القياسى لـ"سيرجيو راموس" مع منتخب إسبانيا

لابورتا: التعاقد مع صفقات مثل هالاند بمثابة تشويه لمشروع برشلونة

وكشف لابورتا عن خطة برشلونة في التعاقد مع لاعب أو اثنين، لتدعيم صفوف الفريق، مع قرار المدرب تشافي هيرنانديز الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكد: "سنقوم ببعض التعديلات في الفريق، ولكن دون هدم ما تم بناؤه".

وعن إمكانية التعاقد مع هالاند، قال لابورتا: "أنتم تخلطون بين الأسماء الرنانة في الإعلام، وبين الأسماء المفيدة للفريق".

وأوضح: "نحن نعطي الأولوية للاعبين المُفيدين، مثل لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، رافينيا و فيتور روكي وغيرهم، إنهم لاعبين مميزين وأقوياء للغاية".

واختتم لابورتا حواره، قائلًا: "لا نريد تشويه مشروع برشلونة بالتعاقد مع صفقات غير مفيدة لنا، نريد أن يكون هناك فريق متوازن".

لابورتا برشلونة ريال مدريد هالاند خوان لابورتا تشافي

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الانجيليون والصهيونية ( ٢- ٢ )

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء