لابورتا: علاقتنا مع ريال مدريد ليست جيدة.. وضم هالاند تشويه لـ"برشلونة"

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن قناة ريال مدريد الرسمية وانتقادها للحكام وعلاقته مع إدارة النادي، بجانب موقفه من التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وشرعت قناة ريال مدريد الرسمية في شد هجوم قوي ضد الحكام وانتقاد قراراتهم، من خلال نشر العديد من التقارير المصورة لأخطائهم في المباريات، بجانب انتقاد الحكام قبل المباريات التي يكون طرفها ريال مدريد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

لابورتا يتحدث عن موقفه تجاه انتقاد ريال مدريد للحكام

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حوارها مع خوان لابورتا، قائلًا: "بالتأكيد إنه أمر غير صائب ومُخزٍ للغاية، أشعر بالغضب بسبب ما يفعلونه".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب على المسئولين التدخل لحل هذا الأمر، في ظل محاولاتهم للتأثير على الحكام في كل جولة".

وتابع: "لقد تحدثت مع بعض المسئولين عن هذا الأمر، وهم يدرسون الموقف جيدًا".

وتساءل مستنكرًا: "تخيل لو برشلونة هو مَنْ قام بذلك؟، لتمت معاقبتنا بالتأكيد".

وواصل: "أعتقد أن ريال مدريد يستحق عقوبة مثالية على ما يفعلونه؛ لأنه قد يؤثر على نزاهة المسابقة".

لابورتا يكشف عن علاقته مع إدارة ريال مدريد

وبسؤاله عن علاقة إدارة برشلونة بنظيرتها في ريال مدريد، قال لابورتا: "ليست جيدة، خاصة بعد موقفهم بشأن قضية نيجريرا".

وكان ريال مدريد قد انضم إلى الشكوى التي تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، باتهامهم بمنح رشوى لشركة مملوكة لـ"نيجريرا"، بين عامي 2016 و2018، مقابل الحصول على خدمات استشارية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ولكن حتى الآن ورغم التسريبات، لم يتم إثبات أي شيء ضد نادي برشلونة.

واستمر: "لقد طلب ريال مدريد أن يكون هناك تحقيق في القضية، رغم عدم وجود أي دليل ولن يكون، لم يتم إثبات أي شيء ضدنا؛ لأن كل ما حدث أننا طلبنا استشارة فنية".

وشدد: "ريال مدريد يحاول اتهامنا بالتأثير على الحكم، والعكس هو الصحيح".

وبسؤاله عن مدى تأثير ذلك على مشروع دوري السوبر الأوروبي، أجاب لابورتا: "إنه أمر مختلف، هذا المشروع اقتصادي، من شأنه أن يمنحنا ملايين كثيرة في حال انطلاقها، أعتقد أنها ستبدأ في عام 2025 وستكون مسابقة جذابة للغاية للجميع".

لابورتا: التعاقد مع صفقات مثل هالاند بمثابة تشويه لمشروع برشلونة

وكشف لابورتا عن خطة برشلونة في التعاقد مع لاعب أو اثنين، لتدعيم صفوف الفريق، مع قرار المدرب تشافي هيرنانديز الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكد: "سنقوم ببعض التعديلات في الفريق، ولكن دون هدم ما تم بناؤه".

وعن إمكانية التعاقد مع هالاند، قال لابورتا: "أنتم تخلطون بين الأسماء الرنانة في الإعلام، وبين الأسماء المفيدة للفريق".

وأوضح: "نحن نعطي الأولوية للاعبين المُفيدين، مثل لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، رافينيا و فيتور روكي وغيرهم، إنهم لاعبين مميزين وأقوياء للغاية".

واختتم لابورتا حواره، قائلًا: "لا نريد تشويه مشروع برشلونة بالتعاقد مع صفقات غير مفيدة لنا، نريد أن يكون هناك فريق متوازن".