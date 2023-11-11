السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الريال يتحدث عن تورط برشلونة في قضية نيجريرا: نحن طرف متضرر

فلورنتينو بيريز وخوان
فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا

تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية في النادي، عن قضية نيجريرا المتورط فيها نادي برشلونة، كما أشاد بتألق جود بيلينجهام، مهاجم الفريق الملكي.

وكانت لجنة الحكام الإسبانية قد أدانت السلوك الذي قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة، والذي ارتكبه خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني، بتلقيه مبالغ مادية مشبوهة من قبل نادي برشلونة بين عامي 2016 و2018، مقابل الحصول على خدمات استشارية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا".

فلورنتينو بيريز يتحدث عن قضية نيجريرا

وقال بيريز:"يجب علينا احترام تحقيقات الشرطة وننتظر النتيجة النهائية"، مضيفًا "ولكن رغم ذلك، ليس من الطبيعي أن يدفع ناد 8 ملايين يورو لمدة 20 عامًا لنائب رئيس لجنة الحكام".

وأضاف:"في النهاية نحن طرف متضرر؛ لأنها قضية خطيرة للغاية وتضر بسمعة كرة القدم الإسبانية".

يأتي ذلك بعدما أصدر نادي ريال مدريد في وقت سابق، أعرب خلاله عن قلقه من الاتهامات التي طالت برشلونة، حيث أعلن النادي الملكي عن اللجوء إلى القضاء بصفته عنصرًا في قضية نائب اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني.

وهذا البيان يعني انضمام ريال مدريد إلى الشكوى التي تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن منح رشوى لشركة مملوكة لـ"نيجريرا"، لتتدهور العلاقات بين فلورنتينو بيريز ونظيره خوان لابورتا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا

 

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بيريز يُشيد بتألق جود بيلينجهام مع ريال مدريد

وتطرق بيريز بالحديث عن مستوى نادي ريال مدريد خلال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أعمل كل يوم حتى يبقى هذا النادي الأفضل في العالم".

وأكد: "نحن نطمح لتحقيق المزيد، ولن نتوقف عن حصد الألقاب، ونثق في قدرات المدرب كارلو أنشيلوتي، إنه أحد أنجح المدربين في العالم".

وأضاف: "لقد أعلن النادي عن تجديد عقد عدد من اللاعبين، إنهم مميزون وبمثابة ركائز أساسية للفريق".

وعن جود بيلينجهام، صاحب الـ20 عامًا، قال بيريز: "إنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليًا رغم صغر سنه، أتمنى أن يكون أسطورة ريال مدريد في عصر جديد".

وعن إصابة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، شدد بيريز على دعمه لهما، قائلًا: "أتمنى لهما الشفاء العاجل، إنهما من أفضل لاعبي العالم، ويعانيان من إصابة صعبة للغاية".

كما تحدث بيريز عن رحيل كريم بنزيما، قائلًا: "كريم بنزيما كان لاعبًا مهمًا ومميزًا في ريال مدريد، لقد كانت حقبة رائعة حقًا".

واختتم بيريز تصريحاته، قائلًا: "إنه لاعب فريد من نوعه، وغير قابل للتكرار، وجماهير ريال مدريد لن تنسى أبدًا ما قدمه لنا".

وكان كريم بنزيما قد رحل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، وذلك بعد انتهاء عقده، لينضم إلى فريق اتحاد جدة السعودي في صفقة مجانية.

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