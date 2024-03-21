بسبب انتقاد الحكام.. ريال مدريد يُثير غضب الأندية الإسبانية

أثار نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، غضب بقية الأندية الإسبانية؛ بسبب هجومه على الحكام منذ بداية الموسم الجاري 2023/ 2024.

وشرعت قناة ريال مدريد الرسمية في شد هجوم قوي ضد الحكام وانتقاد قراراتهم، من خلال نشر العديد من التقارير المصورة لأخطائهم في المباريات، بجانب انتقاد الحكام قبل المباريات التي يكون طرفها ريال مدريد.

الأمر الذي أثار حفيظة الأندية الإسبانية، وتقدم بعضهم بشكاوى ضد ريال مدريد، يتهمون فيها النادي بانتهاك قواعد المنافسة.

ريال مدريد يُثير غضب الأندية الإسبانية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفيديوهات التي يتم بثها في قناة ريال مدريد الرسمية، أثارت غضب الأندية الإسبانية التي تُطالب بوقف هذا الأمر في الحال.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الأندية الإسبانية ترى أن ريال مدريد يحاول التأثير على الحكام والضغط عليهم من أجل الحصول على قرارات لصالحهم في أرض الملعب، وكذلك التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى الشكوى التي قدمها نادي إشبيلية يُدين خلالها تصرفات قناة ريال مدريد التليفزيونية الرسمية، والحملات المنظمة التي يقوم بها النادي ضد الحكام والتشكيك في نزاهة المنافسة، قبل أن ترفض لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، هذه الشكوى. لمطالعة التفاصيل من هنا.

في حين أبدى نادي برشلونة غضبه الشديد من أداء التحكيم أكثر من مرة هذا الموسم.

ورغم الادعاءات بأن ريال مدريد يحاول الضغط على الحكام من أجل الحصول على قرارات لصالحهم، فإن النادي الملكي قد تعرّض لخطأ فادح من قِبل الحكم "خيل مانزانو"، خلال مباراة الفريق أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، بعدما أطلق صافرة انتهاء المباراة في مفاجأة للجميع، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.