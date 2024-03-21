بعد 29 جولة.. أبرز الأرقام القياسية فى الدورى الإسبانى هذا الموسم

انقضت 29 جولة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وسط تحقيق العديد من الأرقام القياسية والتي تصدرها نادي ريال مدريد.

وتوقفت المنافسات في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومن بينها الدوري الإسباني؛ بسبب الأجندة الدولية الحالية خلال شهر مارس للمنتخبات.

أبرز الأرقام القياسية في الدوري الإسباني

وبهذا الصدد، نستعرض لكم الأرقام القياسية التي حدثت بعد مرور 29 جولة من الدوري الإسباني، حسب شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، وذلك على النحو التالي:

1- يُعد فريق ريال مدريد هو الأكثر تحقيقًا للفوز، بواقع 22 انتصارًا.

2- بينما يُعد فريق ألميريا هو الأقل تحقيقًا للفوز، بعدما حقق انتصارًا واحدًا فقط.

3- حقق فريق أتلتيكو مدريد أكبر انتصار على رايو فاليكانو بنتيجة (0- 7).

4- يُعد فريق غرناطة وألميريا الأكثر تعرضًا للهزائم، بواقع 18 خسارة لكلاهما.

5- بينما يُعد فريق ريال مدريد هو الأقل تعرضًا للخسارة، بعدما تلقى هزيمة واحدة فقط.

6- يُعد فريق قادش الأكثر تحقيقًا للتعادلات بواقع 13 تعادلًا، بينما يُعد أتلتيكو مدريد هو الأقل بتحقيقه 4 تعادلات.

7- سجل فريق ريال مدريد 64 هدفًا، ليُصبح أقوى هجوم للموسم الحالي.

8- استقبل فريق ريال مدريد 20 هدفًا فقط، ليصبح أقوى دفاع هذا الموسم.

9- تم تسجيل 763 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن.

10- يمتلك الثلاثي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وجيرونا أطول سلسلة انتصارات، بواقع 6 انتصارات متتالية.

11- يمتلك ريال مدريد أطول سلسلة اللاهزيمة، بواقع 23 مباراة متتالية.

12- يتصدر الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، ترتيب قائمة الهدّافين برصيد 16 هدفًا.

13- يُعد أليكس باينا، لاعب فياريال، هو الأكثر صناعة للأهداف، بعدما قدم 9 تمريرات حاسمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

ويشتعل صراع المربع الذهبي بتواجد أتلتيك بيلباو في المركز 56 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط.

في حين تتواجد ثلاثة أندية في مراكز الهبوط، هي: قادش صاحب المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة، والذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء.

وغرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة، علمًا بأنه خاض 28 جولة حتى الآن، وألميريا الذي يتواجد في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.