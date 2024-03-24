الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سبب رفضه تدريب منتخب البرازيل.

وارتبط اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ولكن فاجأ أنشيلوتي الجميع قبل أسابيع قليلة، وتحديدًا في ديسمبر الماضي، وقرر تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2026، ليُغلق باب التكهنات بشأن مصيره، لمطالعة التفاصيل من هنا.

أنشيلوتي يتحدث عن تجديد عقده مع ريال مدريد وصفقة مبابي المرتقبة

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، حوارها مع أنشيلوتي، قائلًا: "كرة القدم بالنسبة لي شغف، وستظل كذلك دائمًا".

وأكد: "أشعر بالسعادة هنا في ريال مدريد، لذلك وافقت على تجديد عقدي".

وبسؤاله عن صفقة كيليان مبابي، قال أنشيلوتي: "إنه لاعب مميز، ولكن ما يهمني الآن هو النادي، وفخور بتواجدي مع هذا الفريق الكبير والعريق".

وبات النجم الفرنسي كيليان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وعن سر تألقه في مجال التدريب، قال أنشيلوتي: "في عالم كرة القدم، يتوجب عليك أن تكون قادرًا على التكيف مع جميع المتغيرات؛ لأنك تتعامل مع أبطال ونجوم كبار ولاعبين رائعين ومميزين".

وأوضح: "أرى أنه من المهم بناء علاقات جيدة حتى تنجح في مجال كرة القدم".

 واختتم أنشيلوتي تصريحاته، مُشددًا: "أعتقد أنني محظوظًا بتدريب فريق ريال مدريد، وكذلك ميلان الإيطالي؛ لأنهما الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا".

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

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