ألفونسو ديفيز يُعلق على تأهل كندا إلى كوبا أمريكا ومواجهة الأرجنتين المقبلة

علق النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، على تأهل منتخب بلاده إلى منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، ومواجهة الأرجنتين المرتقبة.

وكان منتخب كندا قد تغلّب على ترينيداد وتوباجو بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تويوتا" في أمريكا.

وبناءً عليه، تأهل منتخب كندا إلى منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.

ألفونسو ديفيز يُعلق على تأهل كندا إلى كوبا أمريكا

ونشرت شبكة "CBS Sports" تصريحات ألفونسو ديفيز، قائلًا: "سعداء للغاية بالتأهل إلى منافسات كوبا أمريكا 2024، علينا الاستمتاع بكل مباراة، ونأمل في التتويج باللقب في النهاية".

وعن مواجهة ليونيل ميسي المرتقبة، قال ألفونسو ديفيز: "بالتأكيد إنه أمر رائع، يسعدني اللعب ضد أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "منتخب الأرجنتين بأكمله فريق قوي للغاية، ونجحوا في التتويج بكأس العالم 2022، لذلك ستكون مواجهة صعبة بالتأكيد".

مواعيد مباريات منتخب كندا في كوبا أمريكا 2024

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، تشيلي وبيرو.

وبالتالي يستعد منتخب كندا لمواجهة الأرجنتين، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، وذلك يوم 20 يونيو، قبل مواجهة تشيلي يوم 25 يونيو، ثم مواجهة بيرو يوم 29 من الشهر ذاته.

وتُعد مواجهة الأرجنتين صعبة، بعدما خاض المنتخب 9 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين، وجميعها كانت في غياب النجم ليونيل ميسي.

يذكر أن الظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، ينتهي عقده رفقة ناديه بايرن ميونخ في صيف 2025 المقبل بعد نهاية موسم 2024/ 2025.