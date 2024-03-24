يوفنتوس يزاحم برشلونة على ضم جرينوود من مانشستر يونايتد

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي ماسون جرينوود، مهاجم خيتافي الإسباني، والمُعار من صفوف مانشستر يونايتد.

وكان ماسون جرينوود قد انضم إلى صفوف خيتافي في صيف 2023 الماضي، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى رغبة نادي خيتافي في تمديد فترة إعارة ماسون جرينوود، في ظل تألقه الكبير واللافت للنظر، والذي من شأنه جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية لضمه.

يوفنتوس يستهدف ضم ماسون جرينوود

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع ماسون جرينوود في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس يريد ضم جرينوود، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعب فيديريكو كييزا، الذي بات قريبًا إلى الانضمام إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو ليفربول الإنجليزي في الصيف.

وأشارت الصحيفة الوردية في تقريرها، إلى أن جرينوود محل اهتمام قوي أيضًا من قِبل نادي برشلونة الإسباني، الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب.

من جانبه، لم يحسم ماسون جرينوود موقفه النهائي بشأن مستقبله، سواء بالعودة إلى صفوف مانشستر يونايتد والتواجد على دكة البدلاء، أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

يذكر أن ماسون جرينوود قد عانى كثيرًا خلال فترة تواجده في فريق مانشستر يونايتد، حيث تم اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء في يناير 2022، ليتم إيقافه من قِبل إدارة النادي، قبل أن تسقط كافة التهم عن اللاعب ويتم تبرئته من النيابة العامة.

ورغم براءة ماسون جرينوود، أعلن نادي مانشستر يونايتد إعارة اللاعب إلى خيتافي، وذلك احترامًا لمؤسسات النساء وحقوقهن في إنجلترا.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة مانشستر يونايتد في صيف 2025، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.