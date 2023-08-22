الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الدورى السعودى تستبعد التعاقد مع ماسون جرينوود

جرينوود
جرينوود

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، عن موقف رابطة الدوري السعودي من التعاقد مع ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع جرينوود، خاصة من نادي الاتفاق الذي يتولى تدريبه ستيفن جيرارد أسطورة كرة القدم الإنجليزية.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس، توصله لاتفاق مع ماسون جرينوود بإكمال مسيرته الكروية خارج الفريق، بعد التحقيق الداخلي الذي تم فتحه بعد براءته من تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على صديقته وشريكته.

وقال مصدر كبير في الدوري السعودي لشبكة الإذاعة البريطانية “BBC” إن احتمالية انتقال جرينوود إلى أي من أندية المملكة سيكون مفاجأة كبيرة للغاية.

أوضح المصدر أن الحكومة أنشأت دوريًا للسيدات، والذي على وشك أن يبدأ موسمه الثاني في 11 أكتوبر وهذا أيضًا فرق مهم لأنه يُنظر إليه على أنه يشمل المجتمع بأكمله، الأمر الذي قد يصعب من فكرة التعاقد مع جرينوود.

وأشار المصدر إلى أن خطوة التعاقد مع اللاعب لن تكون صحيحة في الوقت الحالي

كانت شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية قد أكدت في خبر سابق بأن مانشستر يونايتد أبلغ موظفيه قبل أسبوعين، بعودة جرينوود لصفوف الفريق، على أن يتم نشر مقطع فيديو يتم خلاله شرح القرار، لينشر النادي بيانًا ينفي فيه ذلك، بعد رفض قاطع من فريق كرة القدم النسائي بالنادي.

رابطة الدوري السعودي مانشستر يونايتد ون جرينوود جرينوود الدوري السعودي

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