الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 14 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم 14 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024 وتشهد الفترة الحالية توقف للمباريات في مختلف الدوريات حول العالم؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة إيطاليا ضد الإكوادور الودية، بالإضافة إلى مباراة شبيبة القبائل ضد شباب بلوزداد في الدوري الجزائري

مواعيد مباريات اليوم 14 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

 مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية كما يلي:-

- مباراة إثيوبيا ضد ليسوتو: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة إيطاليا ضد الإكوادور: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة V Sport Premium HD

مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

- مباراة شبيبة القبائل ضد شباب بلوزداد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع على قناة الرياضية الجزائرية 1   

- مباراة اتحاد الجزائر ضد اتحاد بسكرة: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع على قناة الرياضية الجزائرية 2 

- مباراة وفاق سطيف ضد جمعية أولمبي الشلف: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع على قناة الرياضية الجزائرية 3

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عرض خيالى من الدورى السعودى لضم ليفاندوفسكى نجم برشلونة

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لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراتى الزمالك والبلدية والأهلى وفيوتشر فى الدورى

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي لكرة القدم، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

بينما ستُقام مباراة الإياب بينهما، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك الأول، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة مواطنه مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

على أن تُقام مباراة الإياب بينهما، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-3-2024

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مواعيد مباريات اليوم 13 رمضان 2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر

يستعد منتخب مصر الأول، تحت قيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة كرواتيا وديًا في نهائي كأس العاصمة، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلتقي منتخب تونس بنظيره نيوزيلندا، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية.

وتستضيف مصر الدورة الودية، بمشاركة منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بدلًا من دولة الإمارات لمطالعة التفاصيل من هنا.

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